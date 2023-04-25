Bursa'daki traktöre İstanbul'da 54 trafik cezası kesildi

Bursa’nın İznik ilçesinde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Mustafa Tınmaz, 28 yıldır 16 H 4467 plakalı traktörünü kullanıyor. Fakat son 7 aydır hayatı traktörü yüzünden kabusa döndü. Traktörüne 54 kez İstanbul otoyol ve köprü’den izinsiz geçiş cezası geldi.

"Hayatımda İstanbul'u görmedim"

Konuyla ilgili açıklama yapan Mustafa Tınmaz, “7 aydır benim İznik’ten dışarı çıkmayan traktörüme 54 tane trafik cezası geldi. Ben kendim İstanbul’u görmedim, traktörüm de görmedi. İstanbul'da köprüde otoyolda nasıl bir ceza gelir. Benim bazı kendi resmi işlemlerim oluyor. Nereye gitsem bu trafik cezaları yüzünden işlemlerimi yapmıyorlar engel oluyor. Ruhsatımı bile bu yüzden tazeleyemiyorum” dedi.