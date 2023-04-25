Bekçilerin ellerini bağlayıp, 500 bin liralık zirai ilaç gasbettiler

Polisin operasyonuyla yakalanan şüphelilerden İbrahim İ. tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

13 Nisan gecesi Yüreğir ilçesi Doğankent-Aydıncık Mahallesi’nde meydana gelen olayda yüzü maskeli şüpheliler, Ulvi Tör’e ait çiftlikte 2 bekçiyi dövüp, ellerini bağladı. Şüpheliler, yaklaşık 500 bin lira değerindeki zirai ilacı gasbedip, çiftlikten ayrıldı.

Bekçilerden birinin ellerini çözüp, durumu bildirmesiyle adrese Gasp Büro Amirliği ekipleri geldi. Polis, şüphelilerin kaçtığı otomobilin plakası tespit edip, olayı İbrahim İ., Oktay Ö., Süleyman Ö. ve Yunus D.’nin yaptığını belirledi. Adresleri tespit edilen şüpheliler, eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Operasyonla yakalandılar

Emniyete götürülen şüphelilerden İbrahim İ. olayı kendisinin yaptığını, arkadaşlarının sadece araç getirdiğini, konuyla bir alakalarının olmadığını öne sürdü.

Diğer şüpheliler de haklarındaki suçlamaları kabul etmedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İbrahim İ. tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.