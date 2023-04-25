Parçalı Bulutlu 14.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 25.04.2023 09:52

İzmir merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında 49 gözaltı kararı

İzmir merkezli 5 ilde yasa dışı bahis soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 49 kişiden 35'i gözaltına alındı.

İzmir merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında 49 gözaltı kararı
[Temsili Fotoğraf: TRT Haber]

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İzmir, İstanbul, Adana, Balıkesir ve Muğla'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 49 kişiden 35'i yakalandı.

Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda 60 POS cihazı, bilgisayar ve telefon ele geçirildi.

Şüphelilerin çoğu işsiz, öğrenci ve ev hanımı olan üçüncü kişilerden banka hesabı temin ettikleri, paravan şirketler kurdukları öne sürüldü.

İzmir'de çok sayıda lüks rezidans kiralayarak suç faaliyetlerinde kullandıkları belirtilen şüphelilerin, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde ettikleri geliri paravan şirketler ve banka hesabını kullandıkları kişilerin hesapları üzerinden kripto varlıklara dönüştürdükleri belirtildi.

Hesaplarında 550 milyon liralık işlem hacmi

Şüphelilerin, yakınları üzerine kurdukları otomotiv firmasına lüks marka 15 araç aldıkları, banka hesaplarındaki işlem hacminin ise yaklaşık 550 milyon lira olduğu kaydedildi.

Soruşturma kapsamında lüks otomobillerle firma ve banka hesaplarına el koyma işlemi yapılacağı da öğrenildi.

ETİKETLER
Bahis İzmir
Sıradaki Haber
21 ilde terör operasyonu: 110 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:33
Amasra'daki maden kazasına ilişkin 23 sanık yargılanıyor
10:29
Bursa'daki traktöre İstanbul'da 54 trafik cezası kesildi
10:35
Moskova’daki "Dörtlü toplantı" ne anlama geliyor?
10:27
Yerli ve milli imkanlarla geliştirildi: HÜRJET ilk uçuşunu yaptı
10:17
ABD'den insan hakları ihlalleri gerekçesiyle 11 İranlı yetkiliye yaptırım
10:14
Borsa güne yükselişle başladı
Ankara'da ilkbahar
Ankara'da ilkbahar
FOTO FOKUS
Washington'daki Türkler, Ermeni provokasyonuna geçit vermedi
Washington'daki Türkler, Ermeni provokasyonuna geçit vermedi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ