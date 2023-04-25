21 ilde terör operasyonu: 126 gözaltı

Diyarbakır merkez olmak üzere, Bursa, Siirt, Mardin, Gaziantep, İstanbul, Bingöl, Batman, İzmir, Mersin, Şanlıurfa, Van, Şırnak, Muş, Bitlis, Hakkari, Osmaniye, Sivas, Malatya, Ankara ve Adıyaman’da terör operasyonu gerçekleştirildi.

Terör örgütü PKK/KCK'ya finans sağlayan, gençleri kandırarak örgüte kazandıran, sokak olaylarını organize eden ve talimatını veren, HDP'li belediyelerden bazı şirketler aracılığıyla örgüte para aktaran şüphelilerin adreslerine baskın yapıldı.

21 ilde terör operasyonu: 110 gözaltı



Diyarbakır merkezli 21 ilde terör operasyonu düzenlendi, 110 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltındakiler arasında Diyarbakır Anneleri'nin 4 çocuğunu dağa kaçıran terör işbirlikçileri de bulunuyor. https://t.co/0Fqyf3mody pic.twitter.com/J0OjZWfKyC — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 25, 2023

Gözaltına alınan şüpheli sayısı 126'ya yükseldi. Gözaltındakiler arasında HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır Anneleri'nin 4 çocuğunu dağa kaçıran terör iş birlikçileri de bulunuyor.

Operasyon devam ediyor.