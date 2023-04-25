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Türkiye
AA 25.04.2023 09:59

Sınır kapılarında oy verme işlemi için hazırlık yapılıyor

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy kullanabilmeleri amacıyla Trakya'daki sınır kapılarında hazırlıklar başladı.

Sınır kapılarında oy verme işlemi için hazırlık yapılıyor
[Fotograf: AA]

Kırklareli İl Seçim Kurulu Bulgaristan sınırındaki Dereköy Sınır Kapısı'nda çalışmalarını tamamladı.

Sınır kapısında iki paravan ile bir sandık hazır hale getirildi.

Sınır kapılarında oy verme işlemi için hazırlık yapılıyor

Türkiye'ye giriş yapan seçmenlerin oy kullanacakları alanı belirten yazılar da sınır kapısındaki bazı alanlara asıldı.

Oy verme işlemleri 27 Nisan'da başlıyor

Seçmenler 27 Nisan Perşembe gününden itibaren oy verme işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Sınır kapılarında oy verme işlemi için hazırlık yapılıyor

Trakya'da Kapıkule, Pazarkule, İpsala, Hamzabeyli ve Dereköy sınır kapılarında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar oy kullanacak.

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