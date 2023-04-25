Erzurum ve Nevşehir'de Kökünü Kurutma Operasyonu: 133 gözaltı

Bakan Soylu, Vali Okay Memiş, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Narkotik Daire Başkanı İbrahim Hakkı Seydioğulları, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer ve İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek ile Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlediği basın toplantısında, Kökünü Kurutma Operasyonu'na ilişkin bilgiler paylaştı.

Bugüne kadar gerçekleştirdikleri Kökünü Kurutma Operasyonu'nun 51'incisini Erzurum'da ve 52'ncisini Nevşehir'de yaptıklarını aktaran Soylu, şunları kaydetti:

"Sabah 04.00'te hem Erzurum hem de Nevşehir'de arkadaşlarımız, 864 kahraman evladımız, aynı zamanda 10 narkotik dedektör köpeğimiz, hava araçlarımızla 123 adreste 104-105 hedefe yönelik, yine Nevşehir'de 47 ayrı adreste 47 şüpheliye yönelik Kökünü Kurutma Operasyonu'nun 51 ve 52'ncisi gerçekleşmiştir. Bu kapsamda da toplam 152 şüpheliden, imal, ticaret, satıcısı, organizatörü, 133 şüpheli yakalanmış ve bugün itibarıyla adalete teslim edilecektir. Gerek Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığıyla birlikte yapılan bu operasyonlar çerçevesinde yaklaşık 7 aydır süren, 7 aydır teknik takip ve tüm teknik izlemelerle her türlü detayı ayrı ayrı takip edilen ve incelenen bu operasyon, bu saat itibarıyla sona ermektedir. Bu operasyona katılan arkadaşlarımızı kutluyorum, tebrik ediyorum. Sabah 04.00'te kendilerini yolcu ederken, 'Allah ayaklarına taş değdirmesin' demiştik."

21 ilde terör operasyonu: 110 gözaltı



Diyarbakır merkezli 21 ilde terör operasyonu düzenlendi, 110 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltındakiler arasında Diyarbakır Anneleri'nin 4 çocuğunu dağa kaçıran terör işbirlikçileri de bulunuyor. https://t.co/0Fqyf3mody pic.twitter.com/J0OjZWfKyC — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 25, 2023

"Uyuşturucu, bizim asla vazgeçmeyeceğimiz mücadelemizdir"

Soylu, bir kaza bela olmadan, herhangi bir olay meydana gelmeden şüphelilerin yakalandığını belirterek, "Bundan sonra da bu operasyonlarımız Türkiye'nin her noktasında en önemli gündemlerden biri olarak belirlediğimiz uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde devam edecektir. Özellikle bizim asla vazgeçmeyeceğimiz, asla gevşetmeyeceğimiz, asla geri adım atmayacağımız mücadelemizdir. Afet yönetsek de zor günlerden geçsek de seçim ortamı olsa da başka gündemlerimiz de peşinden gelse evlatlarımız, arkadaşlarımız bu kurum, bu mücadeleyi aralıksız sürdürecektir. Burada uyuşturucu alım satımı yapanlara, bunu imal edenlere, organize edenlere sesleniyorum. Yapmayın, aynen bugün olduğu gibi yine afetin en önemli dönemlerinde olduğu gibi geliriz ve affetmeyiz. Mutlaka yakalanacaksınız" diye konuştu.

"Alt sınırdaki cezaları 10 yıldan 15 yıla çıkardık"

Soylu, Türkiye'de uyuşturucu ile mücadelede yeni bir dönemin başladığını ve söz konusu mücadelenin ise devlet ve milletle topyekün devam edeceğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı ve Resmi Gazete'de yayımlanan kanun sayesinde uyuşturucu ile mücadelede önemli adımların atıldığını belirten Soylu, "Eroin ve kokain gibi maddelerin cezaları yüksekti. Bunlara ilaveten sentetik ecza captagon, metamfetamin gibi sentetik zehirlerin ticaretindeki cezaları da yükselttik. Bunların imal ticaretindeki alt sınırındaki cezaları 10 yıldan 15 yıla çıkardık. Yine aynı düzenlemeyle, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak veya bulundurmak suçundan, haklarında kamu davasının açılmasının ertelenmesi veya denetimli serbestlik kararı verilenlere daha farklı ilave yükümlülükler getirilecektir" dedi.

"Sürpriz testler yapılacak"

Soylu, uyuşturucu kullanan ve tedaviyi kabul etmeyenlere yönelikte yeni düzenlemelerin getirildiğini aktardı.

Doktor raporuna göre artık rehabilitasyon ve tedavi sürecinin başlayacağına dikkati çeken Soylu, şöyle konuştu:

"Denetimli serbestlikte erteleme süresi içerisinde uyuşturucu kullanıp kullanmadığına bakılmaksızın önceden haber vermeden sürpriz testler yapılacak. Bu suçtan ayrıca cezaevinde bulunacak tutuklu ve hükümlülere zorunlu tedavi ve rehabilitasyon da uygulanabilecek. Bu amaca uygun da cezaevleri inşa edilecektir. Türk Medeni Kanunu'na göre verilen zorunlu tedavi kararlarına ilişkin başvurular yani eskiden şöyleydi; kişinin kendisi 'ben tedaviyi kabul etmiyorum' deyince tedavi kabul edilemiyor idi. Fakat şimdi doktor raporunu verdikten sonra 'tedaviye ihtiyacı vardır' dedikten sonra hakim iki günde resen karar vererek, tedaviyi ve rehabilitasyonu uygulayabilecek. Bu özellikle çocukları uyuşturucuya bulaşmış anne ve babaların en çok istediği alanlardan bir tanesiydi."

"Uyuşturucu meselesine terör meselesi gibi bakıyoruz"

Bakan Soylu, uyuşturucu ve uyuşturucu suçuyla ilgili kişileri ihbar edenlerin kimliklerinin de saklı tutulacağına dair yeni bir kanun düzenlendiğini ve 5 Nisan itibarıyla bunun da yasalaştığını hatırlattı.

Söz konusu kanun sayesinde uyuşturucu ile mücadelede ellerinin güçlendiğini ifade eden Soylu, şunları kaydetti:

"Çıkartılan bu kanunlar, uyuşturucu ile mücadelede bizim elimizi daha da kuvvetlendirecektir, yargının elini daha da kuvvetlendirecektir. Uyuşturucu meselesine terör meselesi gibi bakıyoruz, dünyanın en temel güvenlik meselelerinden birisi olarak bakıyoruz. Bu vesileyle özellikle milletimize bu konuda hep birlikte bu mücadeleyi yapma çağrısında bulunuyoruz. 15 Temmuz darbe girişimi olduğu zaman bu ülkede 941 kişi doğrudan uyuşturucudan hayatını kaybediyordu. Yaptığımız mücadele ile bu Kökünü Kurutma operasyonlarıyla bugün uyuşturucudan hayatını kaybedenlerin sayısı 270'e düştü. Bu önemli bir mücadeledir. Cezaevlerinde 36 bin kişi vardı. Yine yaptığımız mücadeleyle, hep beraber Türkiye Cumhuriyeti devletinin bütün kurumlarıyla Adalet Bakanlığı, özellikle yargı, emniyet jandarma narkotik birimlerimizle sayı 126 bine çıktı."

Soylu, Türkiye'de uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlarla mücadelede yeni yöntemlerin geliştirildiğinin altını çizdi.

Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da tedavi ile rehabilitasyon sürecinde büyük katkılar sağladığını dile getiren Soylu, ailelere de çağrıda bulunarak, "Hiç bir anne benim çocuğum yapmaz demesin. Çocukları en iyi tanıyan annelerdir alışkanlıklarını, arkadaşlarını, ne yapacaklarını en iyi bilen annelerdir. Burada yapılması gereken anneler çocuklarının üstünden elini çekmemesidir" dedi.

"Bu mücadeleyi hep beraber vermezsek başarılı olamayız"

Soylu, annelere uyuşturucuyla mücadele kapsamında eğitimler verdiklerini kaydetti.

"En iyi narkotik polisi anne" projesinin bu kapsamda önemine değinen Soylu, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda 2 milyon anneye eğitim verdik. Eğitim vermeye elbette devam edeceğiz. Gençlere şunu söylemek istiyorum; sorunları çözen, karşı karşıya kalınan problemleri çözen bir kimyasal bulunmadı, dünyada henüz üretilmedi. Bizzat uyuşturucunun kendisini bir sorundur. Hiç bir uyuşturucu maddesi zihin açmaz kişi derslerinde başarılı hale gelmez. Bu yalana gençlerimizin, kardeşlerimizin kanmamasını rica ediyoruz. Doktorunuzun ve annenizin vermediği hiç bir ilacı, hapı kullanmayın. Bu hapları kullanmayın. Bu mücadeleyi hep beraber vermezsek başarılı olamayız. Amerika'da 10 binin üstünde insan ölüyor. Türkiye'de 270 kişi. Kişi başına düşen ölüm Amerika'da milyonda 324, Almanya'da milyonda 29, Norveç'te 85, Türkiye'de milyonda 4,1. Onun için bu mücadeleyi karlılıkla sürdürmeliyiz. Bu uyuşturucuyu kendi sınırlarımızdan dışarı atmalıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize talimatı nettir. Bu uyuşturucunun kökünü, inşallah hep birlikte, devletimizin bütün kapasitesiyle, hem yargımızla hem bütün birimlerimizle, aziz milletimizin destekleriyle bir şekilde kazıyacağız. Hep birlikte kurutacağız kökünü."

Soylu, daha sonra telekonferans sistemiyle Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlanarak, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ile bu kentte yapılan 52'nci Kökünü Kurutma Operasyonu hakkında bilgi aldı.

Soylu, daha sonra operasyonların kararlılıkla devam edeceğine belirterek, "Kökünü kurutana kadar 79 vilayette operasyonlar devam edecek. Uyuşturucu ile mücadele için bize itimat etsinler, güvensinler, devlete güvensinler. Her türlü bilgi ve belgeleri bizimle paylaşsınlar. Sonuna kadar kökünü kurutmak için bu mücadeleyi hep birlikte vereceğiz" ifadesini kullandı.