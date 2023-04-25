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Türkiye
DHA 25.04.2023 10:10

Midesine sakladığı uyuşturucu dolu kapsüller patlayan İsveçli öldü

İran'da midesine sakladığı uyuşturucu kapsüllerle İsveç'e gitmeye çalışan bir yolcu, İstanbul Havalimanı'nda pasaportunu kaybedince uçağı kaçırdı. Arnavutköy'de bir otele yerleşen İran asıllı İsveç vatandaşı Harotonian, midesindeki kapsüller patlayınca öldü.

Midesine sakladığı uyuşturucu dolu kapsüller patlayan İsveçli öldü

63 yaşındaki Rupen Harotonian, İran'dan bindiği uçak ile İstanbul Havalimanı'na geldi.

Rupen Harotonian, İsveç pasaportunu kaybedince aktarma yapacağı İsveç uçağına binemedi.

Havalimanı yakınında Arnavutköy'de bir otele yerleşen Rupen Harotonian, kaybettiği pasaportu yeniden çıkarmak için işlemleri başlattı. Ancak ertesi gün akşam saatlerinde Harotonian konakladığı otelde karın ağrısı şikayeti ile fenalaştı.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı Rupen Harotonian, Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan incelemenin ardından Rupen Harotonian'in midesinde yabancı cisimler fark edildi.

Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Rupen Harotonian'ın midesindeki uyuşturucu dolu kapsüllerden bazıları çıkarılırken, durumun daha da ağırlaşması üzerine Rupen Harotonian entübe edildi.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen İran asıllı İsveçli Rupen Harotonian, hayatını kaybetti.

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