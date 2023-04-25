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Türkiye
İHA 25.04.2023 10:38

Yıllar önce kuruyan su kaynağından depremden sonra su çıktı

Deprem ve ardından etkili olan yağışlardan sonra Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yıllardır su çıkmayan kayaların altından su çıkmaya başladı.

Yıllar önce kuruyan su kaynağından depremden sonra su çıktı
[Fotograf: İHA]

6 Şubat depremiyle zeminde yaşanan oynamalar ve Mart ayında etkili olan yağmur ve kar yağışı kayaların altından su çıkmasına neden oldu.

Adıyaman’ın Kahta ilçesi Eski Kahta köyü Değirmenbaşı Mevkiinden bulunan kayalıkların altından su çıktı.

Yıllar önce kuruyan su kaynağından depremden sonra su çıktı

Yağışların çok olduğu geçmiş yıllarda nadirde olsa buradan su çıktığını ancak hiç bu kadar coşkulu ve uzun süreli su akmadığını belirten yöre sakinleri, yaklaşık 1 aydan beri suyun sürekli aktığını söyledi.

Suyun çıktığı yerde su kaynağı olmadığı aktaran vatandaşlar, bugüne kadar hiç bu kadar fazla suyun akmadığını ifade etti. 

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