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Türkiye
AA 25.04.2023 12:59

İzmir İktisat Kongresi binasının ilk misafirleri çocuklar oldu

Yeniden yapılan İzmir İktisat Kongresi binası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ilk konuklarını ağırladı.

İzmir İktisat Kongresi binasının ilk misafirleri çocuklar oldu
[Fotograf: AA]

Valilikten yapılan açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yürütülen ve Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 17 Şubat'ta açılması planlanan İktisat Kongresi'nin, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelendiği hatırlatıldı.

İzmir İktisat Kongresi'nin 17 Şubat 1923'te düzenlendiği hanın yeniden inşa edildiği belirtilen açıklamada, kongre binasının ilk konuklarının ise 23 Nisan coşkusu yaşayan çocuklar olduğu ifade edildi.

İzmir İktisat Kongresi binasının ilk misafirleri çocuklar oldu

Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda çeşitli okullar ve halk eğitim merkezlerince hazırlanan programdaki konuşmasına yer verilen İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, tarihi bir güne tanıklık ettiklerini, yeniden inşa edilen tarihi kongre binasının bayram coşkusuna ev sahipliği yaptığını ifade etti.

Köşger, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, o binanın temelleri üzerinde yenilenen kongre binasının ilk konukları, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılını gerçekleştirecek siz gençlersiniz. Geleceği sizlere emanet ediyoruz. Tüm dünya, Türkiye'yi daha ileriye taşıyacak, ülkeyi en büyük dünya ekonomileri arasına sokacak siz gençleri bekliyor. Bu salon buna şahitlik ediyor."

İzmir İktisat Kongresi binasının ilk misafirleri çocuklar oldu

İzmir İktisat Kongresi binasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Nisan'daki İzmir programında resmi açılışının yapılması bekleniyor.

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