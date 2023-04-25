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Türkiye
AA 25.04.2023 16:12

Munzur Çayı'na düşen 3 genci arama çalışmaları devam ediyor

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 21 Nisan'da otomobille düştükleri Munzur Çayı'na kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları dron ve botlarla aralıksız devam ediyor.

Munzur Çayı'na düşen 3 genci arama çalışmaları devam ediyor
[Fotograf: AA]

Diyarbakır'dan Tunceli'ye giderek bulundukları araçla düştükleri Munzur Çayı'nda kaybolan 22 yaşlarındaki Baran Aslantaş ve Mehmet Can Demiral ile 21 yaşındaki Azad Demiral'ın bulunması için başlatılan arama çalışmaları bugün de sürdü.

Vali Mehmet Ali Özkan koordinesinde AFAD tarafından yürütülen çalışmalarda, kayıp kişileri bulmak için dron, bot ve row (su altı görüntüleme cihazı) kullanılıyor.

Munzur Çayı'na düşen 3 genci arama çalışmaları devam ediyor

Ekipler, Munzur Çayı'nın 35 kilometrelik alanının yanı sıra Uzunçayır Baraj Gölü'nün Mameki Köprüsü civarında su yüzeyinde ve kıyı şeritlerinde arama-tarama faaliyeti gerçekleştiriyor.

Bölgedeki çalışmalara jandarma, UMKE, Doğa Koruma ve Milli Parklar, belediye, itfaiye, emniyet ekipleri, Munzur Arama Kurtarma Derneği üyeleri ile AFAD gönüllülerinin aralarında bulunduğu 1073 kişi katılıyor.

Yaklaşık beş gündür sürdürülen çalışmalarda kayıp 3 gence dair henüz bir sonuca ulaşılamadı.

Munzur Çayı'na düşen 3 genci arama çalışmaları devam ediyor

Olay

Baran Aslantaş'ın kullandığı otomobil, 21 Nisan'da Tunceli-Ovacık kara yolu Yoncalı köyü mevkisinde Munzur Çayı'na düşmüştü. Sürücü Aslantaş ile araçtaki Azad Demiral ve Mehmet Can Demiral suda kaybolmuştu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, kayıp 3 kişinin bulunması için bölgede arama çalışması başlatmıştı.

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