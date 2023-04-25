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Türkiye
AA 25.04.2023 15:21

SOLOTÜRK, Boğaz'da selamlama uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK, TEKNOFEST 2023 kapsamında İstanbul Boğazı'nda selamlama uçuşu gerçekleştirdi.

SOLOTÜRK, Boğaz'da selamlama uçuşu yaptı
[Fotograf: DHA]

Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar TEKNOFEST 2023 kapsamında İstanbul Atatürk Havalimanı'na intikal etti.

SOLOTÜRK İstanbul Boğazı semalarında selamla uçuşu yaptı.

Vatandaşlar da Üsküdar ve Ortaköy sahillerinde, uçuşa yoğun ilgi gösterdi.

SOLOTÜRK, Boğaz'da selamlama uçuşu yaptı

"Uçuş gönlümü fethetti"

Uçuşu izlemek için Üsküdar'a gelen Baran Demirkaya uçuşta F-16 ve A-400 M'yi gördüğünü belirterek, "Gurur verici bir şey, bunun için uzaktan geldim ben. Değdi mi? Gerçekten değdi, ben çok mutlu oldum. Türk Silahlı Kuvvetlerinin böyle bir selamlama uçuşu gerçekleştirmesi gönlümü fethetti diyebilirim." diye konuştu,

Uçuşu cep telefonuyla çeken Metin Altınçekiç, "Her Türk vatandaşı gibi bu uçuştan göğsümüz kabardı ve onur duyduk. İnşallah ülkemiz gelecekte çok daha iyi başarılara devam eder, inancımız bu yönde." dedi.

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