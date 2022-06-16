Arkadaşlarıyla Kırşehir'den Kayseri'ye giden lise öğrencisi Enes Yıldırım ile üniversitede öğrenim gören Furkan Fidan, Ali Dağı'nda yürüyüşe çıktı.

Bir süre sonra arkadaşlarından ayrılan iki genç kırsal alanda yolunu kaybetti.

Arkadaşları tarafından yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: DHA]

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucunda gençlere ulaşıldı.

Yıldırım ve Fidan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.