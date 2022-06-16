Haber Giriş: 16 Haziran 2022 Perşembe 04:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yürüyüş için çıktıkları dağda kaybolan 2 genç bulundu
[Fotoğraf: DHA]
Kayseri'de gezinti için çıktıkları Ali Dağı'nda kaybolan Enes Yıldırım ve Furkan Fidan ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu bulundu. Gençlerin sağlık durumları iyi.
Arkadaşlarıyla Kırşehir'den Kayseri'ye giden lise öğrencisi Enes Yıldırım ile üniversitede öğrenim gören Furkan Fidan, Ali Dağı'nda yürüyüşe çıktı.
Bir süre sonra arkadaşlarından ayrılan iki genç kırsal alanda yolunu kaybetti.
Arkadaşları tarafından yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: DHA]
Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucunda gençlere ulaşıldı.
Yıldırım ve Fidan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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