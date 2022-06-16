Haber Giriş: 16 Haziran 2022 Perşembe 01:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara-Niğde Otoyolu'nda bir araç bariyerlere girdi: 2 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Ankara-Niğde Otoyolu'nda bir araç bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
S.S. idaresindeki otomobil Ankara-Niğde Otoyolu Gölcük gişeleri yakınlarında bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Ekipler, kazada Durhasan Selvi ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan sürücü ile Ömer Acar ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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