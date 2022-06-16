Haber Giriş: 16 Haziran 2022 Perşembe 01:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'daki Atatürk Köprüsü 4 saatliğine araç ve yaya trafiğine kapatıldı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Fatih’teki Atatürk Köprüsü deniz trafiğine açılacak. Köprü bu sebeple 4 saat araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fatih'te bulunan Atatürk Köprüsü'nün araç ve yaya trafiğine kapatılacağını duyurdu.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Atatürk Köprüsü 16 Haziran 2022'de 00.30-04.30 saatleri arası araç ve yaya trafiğine kapatılarak deniz trafiğine açılacaktır.*
Etiketler: İstanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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