Haber Giriş: 16 Haziran 2022 Perşembe 03:10Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bilecik'te kamyonet kaza yaptı, karpuzlar yola saçıldı
[Fotoğraf: İHA]
Bilecik’in Osmaneli ilçesinde karpuz yüklü kamyonetin bir kamyona çarptı. Kazada yaralanan olmadı. Karpuzların yola saçılması nedeniyle trafikte bir süre aksama yaşandı.
Camicedit Mahallesi Ankara Caddesi’nde İsmail K’nin kullandığı karpuz yüklü kamyonet, Murat A’nın kullandığı kamyona arkadan çarptı.
Çarpma sonucunda kamyonetin kasasında bulunan karpuzların bir bölümü yola saçıldı.
Kazada yaralanan olmazken, yola saçılan ve zarar görmeyen karpuzlar vatandaşların yardımı ile başka kamyonete yüklendi.
Kaza yapan araçların ve yola saçılan karpuzların kaldırılmasıyla trafik tekrar normal akışına döndü.
Etiketler: Bilecik
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