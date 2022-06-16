Adana'da polisten kaçarken kaza yapan sürücü yaralandı
Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan otomobil sürücüsü, yaklaşık 10 kilometre süren takip sırasında bir okulun istinat duvarına çarparak kaza yaptı. Kazada, sürücü yaralanırken, yanındaki iki arkadaşı da gözaltına alındı.
Merkez Seyhan ilçesi Tellidere Caddesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi.
Ekiplerin ikazına rağmen otomobildeki 3 şüpheli, araçla Mavi Bulvar'a girişi yaparak Alparslan Türkeş Bulvarı'na doğru kaçmaya başladı.
Telsiz anonslarıyla durumun bildirilmesi üzerine, şüphelilerin gidebileceği arterlere ve caddelere polis ekipleri sevk edildi.
Alparslan Türkeş Bulvarı'ndan Turgut Özal Bulvarı'na doğru kaçışını sürdüren şüpheliler, kavşağın kapatıldığını fark edince Yurt Mahallesi ara sokaklarına girdi.
Şüphelilerin otomobili okulun duvarına çarptı
Yeniden Alparslan Türkeş Bulvarı'na çıkarak kaçmaya devam eden şüphelilerin otomobili, kovalamaca sırasında Adana Anadolu Lisesi'nin istinat duvarına çarparak, kaza yaptı.
Kazada otomobil sürücüsü yaralandı, araçta bulunan diğer iki şüpheli gözaltına alındı.
Yaralı sürücü İ.K. polis ekiplerinin bildirilmesi üzerine sevk edilen ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza yapan otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
- 03:36
- 03:14
- 02:56
- 02:30
- 02:02