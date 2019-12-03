Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun doğusu ile kuzeybatı kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, Muş, Bitlis ve Ağrı çevrelerinin kar, Siirt, Şırnak, Hakkari ve Iğdır çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Marmara’nın kuzeyi, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İç ve doğu kesimlerde sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının bugün iç ve batı bölgelerde artacağı, yarından itibaren Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava ile birlikte hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: TRT Haber