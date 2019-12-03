İki dağcı Uludağ'ın zirvesine doğru yürüyüşe çıktı. Ancak onlardan bir daha haber alınamadı. Arama kurtarma ekipleri şimdi o dağcıları arıyor.

Mert Alpaslan ve Efe Sarp, araçlarını Uludağ Jandarma Karakolu'nun yanına park edip yola koyuldu. Bir süre sonra, sis bastırdı.

Aileleri Mert ve Sarp'a ulaşamayınca, durumu jandarmaya bildirdi.

AFAD, jandarma ve sivil kurtarma ekipleri, gece yarısı arama çalışması başlattı. Ancak hava koşulları buna izin vermedi, çalışmalara ara verildi.

Jandarma'ya bağlı asayiş, arama kurtarma, özel Harekat timleri ile AFAD, AKUT ve sivil toplum kuruluşlarından 85 kişilik bir ekip çalışmalara gün boyu devam etti.

Aramalar, Uludağ ve Alaçam bölgesinden, Uludağ göller bölgesine doğru yoğun bir şekilde sürüyor.

Çalışmalar sırasında, Uludağ göller bölgesinde dağcılara ait olabileceği düşünülen ayak izlerine rastlandı.

Helikopterler de çalışmalara destek veriyor.

İki adet Jandarma İnsanlı Keşif uçağı aramalara destek veriyor

Bölgeye sevk edilen termal kamera donanımlı iki "Jandarma İnsanlı Keşif" uçağı da arama çalışmalarına katılıyor.

Kaynak: TRT Haber