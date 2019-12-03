57 aile aylardır evlat nöbeti tutuyor. Tek istekleri, terör örgütü PKK'nın kandırarak kaçırdığı çocuklarına yeniden kavuşmak.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 92'nci gününe girdi.

"5 yıldır evlat hasretinden ölüyorum"

Ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişini sürdüren annelerden Mevlüde Üçdağ, 5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Ramazan için oturma eylemini sürdürdüğünü söyledi.

Üçdağ, oğluna kavuşana kadar eylemi sürdürmekte kararlı olduğunu dile getirerek, 5 yıldır çocuğunu aradığını, umudunu hiçbir zaman kaybetmediğini aktardı.

Toplumun tüm kesimlerinden destek beklediklerini dile getiren Üçdağ, "5 yıldır evlat hasretinden ölüyorum. Onun, bana sarılmasını, kokusunu ve konuşmasını özlemişim. Kararlıyım, evladımı almadan buradan gitmem." dedi.

Salih Gökçe: Gitmek yok, bu yola baş koyduk

4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Mehmet'e kavuşma ümidiyle Ağrı'dan gelerek eyleme katılan baba Salih Gökçe de özellikle sanatçılardan destek beklediklerini belirtti.

"Evlatlarımız için gerekirse yıllarca burada bekleyeceğiz. Bir metre kar da yağsa gitmeyeceğiz. Gitmek yok, bu yola baş koyduk. Herkes gelse, elini taşın altına koysa bu terör belası biter." diyen Gökçe, kar, yağmur, çamur, kış şartlarına rağmen evlatları için eylemlerini sürdürmekte kararlı olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA