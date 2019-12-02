Türkiye
Edirne'de yüzüne sinek kovucu sıvı atılan iki kadın hafif yaralandı02 Aralık 2019 Pazartesi 23:11 - Son Güncelleme 02 Aralık 2019 Pazartesi 23:18
Edirne'de biri üniversite öğrencisi 2 kadın, yüzlerine sinek kovucu sıvı atılması sonucu hafif yaralandı.
Edirne'de üniversite öğrencisi A.Y.Ö'nün yüzüne, annesiyle kaldırımda yürüdüğü esnada henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi tarafından sinek kovucu sıvı atıldı.
Olay yerinden kaçan şüpheli, bir minibüse bindi.
Bir süre sonra minibüsten inmek için kapıya yönelen şüpheli, yolculardan G.Y'nin yüzüne de sinek kovucu sıvı attıktan sonra kaçtı.
A.Y.Ö ve G.Y, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA