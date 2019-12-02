Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan down sendromlu judoculara tebrik02 Aralık 2019 Pazartesi 19:49 - Son Güncelleme 02 Aralık 2019 Pazartesi 19:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcular Talha Ahmet Erdem ve Doğukan Coşar'ı kutladı.
[Talha Ahmet Erdem Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. (Sağda) Fotoğraf: AA ]
Portekiz'de gerçekleştirilen Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda milli sporcular Talha Ahmet Erdem ve Doğukan Coşar, altın madalya kazandı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, altın madalya alan sporcuları tebrik etti.
Erdoğan, Erdem ve Coşar'a tebrik telgrafı gönderdi.
Kaynak: AA