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FETÖ/PDY'nin Gümüşhane sorumlusu ve eşi yakalandı02 Aralık 2019 Pazartesi 17:44 - Son Güncelleme 02 Aralık 2019 Pazartesi 17:46
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan örgütün sözde Gümüşhane sorumlusu ve eşi Trabzon'da gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, örgütün sözde Gümüşhane sorumlusu M.G ile eşi A.G, Ortahisar ilçesindeki hücre evinde yakalandı.
Üzerlerine kayıtlı GSM hatlarında ByLock kullandıkları, Bank Asya'da hesaplarının bulunduğu ve kapatılan şirketlerde SGK kayıtları tespit edilen şüphelilerin kaldıkları hücre evinde yapılan aramada, farklı isimler adına düzenlenmiş sahte kimlikler ve dijital materyaller ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: AA
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