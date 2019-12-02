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Van Gölü sahilinde insan kemikleri bulundu02 Aralık 2019 Pazartesi 16:29 - Son Güncelleme 02 Aralık 2019 Pazartesi 16:32
Van'ın Tuşba ilçesinde Van Gölü sahilinde insana ait kafatası ve kemikler bulundu.
[Fotoğraf: AA]
İskele Mahallesi'ndeki sahil bandında insana ait iki kafatası ve kemikler gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Sahil bandına gelen Van Müze Müdürlüğü ekipleri de kemiklerden örnekler alarak, incelemek üzere laboratuvara götürdü.
Kemiklerle ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: AA
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