Türkiye
HDP'nin işten çıkardığı 17 işçi, hukuk mücadelesini kazandı02 Aralık 2019 Pazartesi 15:44 - Son Güncelleme 02 Aralık 2019 Pazartesi 15:47
Şırnak'ta HDP'li belediyenin işten çıkardığı 17 kişi, hukuk mücadelesini kazandı. Mahkeme, işçilerin geri dönmelerine hükmetti.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde, HDP'li belediye, geçen ağustos ayında 17 işçiyi işten çıkardı.
Belediyenin farklı birimlerinde çalışan 17 işçi, işe iade talebiyle dava açtı.
Silopi Adliyesi'nde bugün görülen duruşmadan işçiler zaferle çıktı. Mahkeme, işçilerin işe iadesine karar verdi.
[Fotoğraf: DHA]
Kaynak: TRT Haber
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