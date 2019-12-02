Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan (RTÜK) yapılan açıklamada internet üzerinden hizmet veren söz konusu yayın platformunun sistemine ebeveyn kontrolü getirmesinin tam da RTÜK'ün istediği bir uygulama olduğu vurgulandı.

18 yaş üstü içeriklere zorunlu pin uygulamasının diğer platformlara da örnek olması gerektiği belirtildi.

Artık ailelerin çocuklarını zararlı içeriklerden korumakta daha etkin bir rol üstlenebileceği kaydedildi.

RTÜK'ten yapılan açıklamada "İnternetin özgürlük alanı olduğunu bilen RTÜK, aziz milletimizin beklentilerini yerine getirme konusunda önlem almaya devam edecektir" denildi.

Kaynak: AA