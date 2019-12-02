Türkiye
Radarlı hız denetiminde 13 bin 615 hız ihlali tespit edildi02 Aralık 2019 Pazartesi 23:22 - Son Güncelleme 02 Aralık 2019 Pazartesi 23:25
Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerince 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde ülke genelinde eş zamanlı yapılan radarlı hız denetimlerinde 13 bin 615 hız ihlali belirlendi.
[Fotoğraf: AA ]
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) birimlerince, ülke genelinde eş zamanlı radarlı hız denetimleri gerçekleştirildi.
EGM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde, ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen radarlı hız denetimlerinde 13 bin 615 hız ihlali belirlenerek cezai işlem uygulandı.
Denetimlerde, 177 araç trafikten men edildi, 15 sürücü belgesine geçici olarak el konuldu.
Uygulamarda, ayrıca 14 bin 941 trafik kural ihlali tespit edilerek cezai işlemde bulunuldu.
Kaynak: AA
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