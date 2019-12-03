Türkiye
3 bin 514 yargı mensubu bir üst dereceye terfi ettirildi03 Aralık 2019 Salı 02:29 - Son Güncelleme 03 Aralık 2019 Salı 02:36
Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) terfi kararlarını açıkladı. 3 bin 514 yargı mensubu üst dereceye yükseltildi.
2019 Ağustos dönemi sonunda sürelerini dolduran yargı mensuplarına ilişkin karar açıklandı.
Hakim ve Savcılar Kurulu kararında adli hakim ve cumhuriyet savcıları ile idari yargı hakimleri yer aldı.
Resmi Gazetede yayımlanan HSK kararı ile 3 bin 514 yargı mensubu bir üst dereceye terfi ettirildi.
Kaynak: TRT Haber
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