2019 Ağustos dönemi sonunda sürelerini dolduran yargı mensuplarına ilişkin karar açıklandı.

Hakim ve Savcılar Kurulu kararında adli hakim ve cumhuriyet savcıları ile idari yargı hakimleri yer aldı.

Resmi Gazetede yayımlanan HSK kararı ile 3 bin 514 yargı mensubu bir üst dereceye terfi ettirildi.

Kaynak: TRT Haber