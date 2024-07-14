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Türkiye
TRT Haber 14.07.2024 15:04

Yurt dışına kaçmaya çalışan 10 FETÖ'cü yakalandı

İzmir'den deniz yoluyla yurtdışına kaçmak isteyen FETÖ’cüler uzun süredir MİT’in takibindeydi. Alınan istihbarat sonucu, ABD bayraklı ASTERI isimli yelkenli tekne ile kaçmak için Çeşme Alaçatı körfezinden hareket eden 10 FETÖ’cü düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yurt dışına kaçmaya çalışan 10 FETÖ'cü yakalandı

15 Temmuz başarısız darbe girişiminin 8’inci yıl dönümünde Milli İstihbarat Teşkilatı 10 FETÖ’cüyü kaçamadan yakaladı.

MİT Başkanlığı, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ortak bir operasyona imza attı.

İzmir’den deniz yoluyla yurtdışına kaçmak isteyen FETÖ’cüler uzun süredir MİT’in takibindeydi. Alınan istihbarat sonucu, ABD bayraklı ASTERI isimli yelkenli tekne ile kaçmak için Çeşme Alaçatı körfezinden hareket eden 10 FETÖ’cü düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yurt dışına kaçmaya çalışan 10 FETÖ'cü yakalandı

Silahlı terör örgütü FETÖ’ye üye 10 kişi adli işlemleri yapılmak üzere Jandarma birimlerine teslim edildi.

MİT’in bu operasyonu ile 15 Temmuz’un yıldönümünde FETÖ ile mücadelenin en sıkı şekilde devam ettiği bir kez daha ortaya kondu.

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MİT FETÖ 15 Temmuz Darbe Girişimi
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