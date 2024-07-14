Jandarma komandolar orman yangınlara karşı devriyede

Tam teçhizatlı ekipler, Kazdağları'ndaki ormanların içi ve çevresinde 24 saat görev yapıyor.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de olası orman yangınlarına karşı dron ile bölgeyi inceliyor.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise kentte hava sıcaklığının yükselmesi sebebiyle orman yangını riskinin arttığı vurgulandı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yangın sezonu boyunca, ateşli piknik yapılabilecek 18 kontrollü bölge, mesire alanları, tabiat parkları ve orman parklarında saat 20:00'dan ertesi sabah saat 09:00'a kadar mangal, semaver ve ateş yakılmasına müsaade edilmeyecektir. 8 kent ormanı ve orman parklarında ateşsiz piknik yapmak serbesttir. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca; Edremit ve ilçeleri Kazdağları Milli Parklar bölgesinde bulunan ormanlık alanlar, tabiat parkları, piknik-mesire yerleri orman yangını riskine karşı jandarma komando, trafik, motosiklet, çevre, doğa ve hayvanları koruma, atlı jandarma ile asayiş timlerince orman bölge müdürlüğü ekipleriyle koordineli olarak yaya, dron ve insansız hava araçlarıyla birlikte kontrol edilmektedir."

Açıklamada ayrıca 31 Ekim'e kadar ormanlara giriş ve çıkışların yasaklandığı da kaydedildi.