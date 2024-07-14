Buzdolabı motoru patladı, evde yangın çıktı

5 katlı binanın en üst katında, dairedeki buzdolabının motorunun patlaması sonucu yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Dumanların binayı sarması üzerine vatandaşlar kendi imkanları ile dışarı çıktı. Bu sırada evde bulunan 75 yaşındaki kadın ile kızı mahsur kaldı.

Yardıma koşan mahalleli, mahsur kalan ve yürümekte zorlanan yaşlı kadın ile kızını asansörle aşağıya indirdi.

Yangında zaman zaman patlamalar meydana gelirken, çevredekiler büyük panik yaşadı. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Ekipler, kısa sürede alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü. Yangının buzdolabının motorunda meydana gelen patlama sonucu çıktığı tespit edildi.

Olayda yaralanan olmazken, dairede hasar meydana geldi.