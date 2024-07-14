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Türkiye
TRT Haber 14.07.2024 14:02

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki mağaralarda silah ve mühimmat ele geçirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki mağaralarda silah ve mühimmat ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara kilit vurmaya devam ediyor.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlerin kullandığı 2 adet mağara tespit edildi. Tespit edilen mağaralarda, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilerek kullanılamaz hâle getirildi.

Operasyonda ele geçirilenler arasında 850 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 277 Doçka makineli tüfek mühimmatı, 6 adet RPG-7 roketatar anti-tank mühimmatı, 2 adet RPG-7 roketatar anti-personel mühimmatı, 10 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 3 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 10 taarruz el bombası, 9 savunma el bombası da yer aldı.

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