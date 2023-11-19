Yurdun birçok ilinde kar etkili oldu

Hava sıcaklıkları düştü, kış yüzünü gösterdi. Yurdun birçok yerine kar yağdı.

Denizli

Ege Bölgesi'ndeki en önemli kış turizmi merkezlerinden Denizli Kayak Merkezi'ne sezonun ilk karı yağdı.

Tavas ilçesi Nikfer Mahallesi'nde 2 bin 420 rakımlı Bozdağ'da yer alan kayak merkezinde başlayan sağanak, yerini kara bıraktı.

Kar yağışıyla merkez, beyaza büründü.​​​​​​​

Çankırı

Kastamonu-Çankırı sınırında, kış turizminin önemli merkezlerinden Yıldıztepe Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı.

Hava sıcaklığının düşmesiyle gece başlayan kar yağışı, bölgeyi beyaza bürüdü.

Kar yağışının yarın da etkili olması bekleniyor.

Bolu

Bolu'ya yaklaşık 35 kilometre mesafedeki milli parkın Dereceören mevkisinde etkili olan rüzgar ve kar yağışı sebebiyle ağacın devrilmesi sonucu yol, çift yönlü ulaşıma kapandı.

Kar kalınlığının yaklaşık 5 santimetreye ulaştığı yolda araç kuyruğu oluştu.

Bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, ağacı kaldırmak için çalışma başlattı.

Karabük

Karabük'ün yüksek kesimlerinde önceki gün başlayan kar yağışı sürüyor.

Ovacık, Eskipazar ve Eflani ilçeleri ile Keltepe Kayak Merkezi, Karabük-Bartın kara yolunun Beştepeler mevkisi, 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi ve Karabük'ü İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu Kemikli rampaları beyaz örtüyle kaplandı.

Karabük-Bartın kara yolunun Beştepeler mevkisinde yağış nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı, hasarlı kazalar meydana geldi.

Kent merkezi ve Safranbolu ilçesinde ise sağanak devam ediyor.

Sakarya

Sağanağın kent genelinde devam ettiği Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1725 metre yükseklikteki Dikmen Yaylası'nda da kar yağışı hakim.

Dün akşam başlayan yağış, yaylaya göre daha alçaktaki Dikmen Mahallesi'ni de etkisi altına aldı.

Öte yandan Hendek ve Kocaali ilçeleri arasındaki 900 rakımlı Çam Dağı bölgesinde kar yağışına fırtına eşlik etti.

Karayolları ekipleri, bazı ağaçların yollara devrildiği bölgede temizlik, küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Zonguldak

Zonguldak'ta Devrek-Ankara kara yolu Dorukhan mevkisi, mevsimin ilk karının yağdığı noktalardan oldu.

Kara yolunun Dorukhan, Yeniçağ ve Gerede bölgelerinde yağış etkisini sürdürüyor.

Yetkililer, güzergahı kullanacak sürücülere kış lastiklerini takmaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

Bilecik

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yollar, araçlar ve evlerin çatıları beyaz örtüyle kaplandı.

Hava sıcaklığının en düşük 1 derece ölçüldüğü ilçenin 800 metre rakımlı Ağlan, Adliye, Boyunkaya, Hisarcık ve Oğulpaşa köylerinde dün geceden itibaren kar etkisini göstermeye başladı.

Gece boyunca devam eden yağış nedeniyle yüksek kesimler, beyaz örtüyle kaplandı.

Sivas

Karadeniz ile iç bölgelerin bağlantı yolu olarak bilinen, Suşehri-Sivas kara yolu güzergahındaki 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor.

Karayolları ekipleri, karla kaplanan bölgede ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, Zara ilçesinde de sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

İlçede mevsimin ilk kar yağışının ardından etraf beyaza büründü.

Balıkesir

Mevsimin ilk karı Sındırgı Ulus dağı başta olmak üzere Yaylabayır, Yüreğil, Kınık, Aktaş, Işıklar gibi yüksek rakımlı mahallelerde görüldü.

Sabah saatlerinde başlayan yağmur akşam saatlerinde kar yağışına döndü. Kısa süre içerinde Ulus Dağında kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaşırken Sındırgı Demirci yolunun yüksek rakımlı kesimlerinde ise 5 santimi geçti. Sürücüler tedbirsiz yola çıkmamaları konusunda uyarıldı.

Kar yağışının devam edeceği belirtilirken Yaylabayır Mahallesi Muhtarı Mustafa Eraslan kar yağışının göletleri dolduracağını mahalleye bereket getirdiğini belirtti. Mahalle sakinleri ve özellikle avılar kar yağışını sevinçle karşıladı.

Eskişehir

Eskişehir'in yüksek kesimleri, kar yağışıyla beyaza büründü.

Hava sıcaklığının en yüksek 3, en düşük 1 derece ölçüldüğü kentin yüksek bölgelerinde dün geceden itibaren kar etkisini göstermeye başladı.

Gece boyunca devam eden kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler, beyaz örtüyle kaplandı.

Eskişehir-Mihalgazi kara yolu kenarındaki ormanlık alanlarda bulunan ağaçlar ve bitkiler karla örtüldü. Beyaz örtü oluşan bölgeler, dronla havadan görüntülendi.

Kar yağışı, kent merkezinde de zaman zaman etkisini gösterdi.

Çanakkale

Çanakkale'nin Çan ilçesinin Terzialan beldesine mevsimin ilk karı yağdı.

Belde sınırlarında bulunan Kaz Dağları'ndaki Dede Kule mevkisi hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

Çakmakçayır Mahallesi Muhtarı Turhan Çetin, yüksek kesimlerde kar yağışının gerçekleştiğini belirterek, "Akşam saatlerinde araçlarımızla çıktığımız Dede Kule mevkisinde kar yağışının etkili bir şekilde yağdığını gördük. Şu an kar 5 santim yüksekliğe ulaştı. Kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu." dedi.

Kars

Kars'ta gece başlayan sağanak yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Karla birlikte Kars-Iğdır kara yolu beyaza büründü, 2 bin 286 rakımlı Hanlar Geçidinin bazı bölümlerinde buzlanma oluştu.

Kent merkezi ve Sarıkamış ilçesinde soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Soğuk hava nedeniyle bitki ve ağaçlarda kırağı, araç camlarında buzlanma meydana geldi. Bazı vatandaşlar, araçlarını battaniyelerle soğuktan korumaya çalıştı.

Ağrı

Ağrı’da ise yüksek noktalarda aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

Soğuk havanın etkili olduğu kentte, yağışla birlikte 5 bin 137 rakımla yurdun en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın yanı sıra küçük Ağrı Dağı ve çevredeki diğer dağlar da karla kaplandı.

Ardahan

Ardahan'da da kar yağışı etkili oldu. Kentte, sağanak yerini yüksek kesimlerde kara bıraktı, bazı yüksek kesimler karla kaplandı.

İstanbul

İstanbul’un bazı bölgelerinde sabah saatlerinde kar başladı.

Çatalca'da saat 06.00 sıralarında etkili olan kar nedeniyle TEM otoyolunun bir kısmı ve yol kenarındaki yeşil alan beyaz örtüyle kaplandı.

Ümraniye, Beykoz, Çekmeköy, Üsküdar ve Kartal bölgelerinin yüksek kesimlerinde de kar başladı. Ümraniye'de ana yollarda kar beyaz örtü oluşturdu. Kar yağışını izlemek için araçlarıyla Büyük Çamlıca Tepesi'ne çıkmak isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Tepeye çıkan yokuşlarda kar örtüsü oluşurken, bazı araçlar da yol kenarında bekledi.

Yağış aralıklarla şiddetli rüzgarla birlikte etkisini sürdürüyor.

Kütahya

Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu, kar yağışı nedeniyle ağır araç trafiğine kapatıldı.

Domaniç'in 1500 rakımlı Kocayayla bölgesinde kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışı nedeniyle ağır araçların bölgeye geçişine izin verilmezken, diğer araçların sürücüleri de uyarılıyor.

Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri ise yolda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, Kütahya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Manisa

Manisa'nın en yüksek rakımlı ilçesi Demirci'ye mevsimin ilk karı yağdı.

Gün boyu etkili olan sağanak akşam saatlerinde ilçenin yüksek kesimlerinde kar yağışına dönüştü.

İlçeye bağlı 1100 rakımlı Bardakçı Mahallesi'nde akşam saatlerinde kar yağışı etkili olurken, evler ve sokaklar beyaza büründü.

Diğer yandan 1470 rakımlı Akçakertik, hışır mevkisi, büyük yayla ve Demirci Dağı'nda da kar yağışı ve tipi etkili oldu.

Yetkililer, kar yağışı ve tipinin yarın da yüksek kesimlerde etkili olacağını belirtirken, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Düzce

Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki 1830 rakımlı Kardüz Yaylası'nda kar yağışı etkili oluyor.

İl genelinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

İlçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan ve deniz seviyesinden 1830 metre yüksekte yer alan Kardüz Yaylası'na yılın ilk karı yağdı.

Kar yağışının ilerleyen saatlerde Pürenli Yaylası, Saçmalıpınar, Bakacak ve Güzeldere köylerinde de etkisini göstermesi bekleniyor.

Bursa

Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar yağışı etkili oldu.

Her yıl yerli ve yabancı turistin ilgi gösterdiği Uludağ'da yağış nedeniyle Oteller Bölgesi ve kayak pistleri karla kaplandı.

Kentte yaşayanlar güzel manzaranın tadını çıkarmak için Uludağ'a çıktı. Bölgeyi ziyarete gelen yabancı turistler de müzik eşliğinde kar üstünde oyunlar oynadı.

Hava sıcaklığının en yüksek sıfırında altında 2, en düşük ise sıfırın altında 12 derece hissedildiği kayak merkezinde, pistlerdeki kar kalınlığı 5 santimetreyi geçti.

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Ankara’nın birçok bölgesine kar yağışı başladı.

Meteoroloji, İç Anadolu bölgesinde özellikle Ankara'da karla karışık yağmur yağacağını, yüksek kesimlerde ise kar yağışının hakim olacağını belirtmişti.

Artvin

Artvin´de etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler ve birçok köy beyaza büründü.

Artvin'in Ardanuç ilçesi ile Ardahan arasında bulunan, deniz seviyesinden 2 bin 581 metre yükseklikteki Bilbilan Yaylası'da karla kaplandı.

Kar kalınlığı yer yer 25 santimetreye ulaştı.