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Türkiye
AA 19.11.2023 11:00

Kars'ta 2 bin 237 rakımdaki Çalı Gölü'nün büyük bölümü buzla kaplandı

Kars'ta, 2 bin 237 rakımda bulunan Çalı Gölü'nde, soğuk havanın etkisiyle buzlanma oluştu.

Kars'ta 2 bin 237 rakımdaki Çalı Gölü'nün büyük bölümü buzla kaplandı
[Fotograf: AA]

Soğuk havanın etkili olmaya başladığı kentte, il merkezi ile Digor ilçesi arasında Hanlar Geçidi mevkisinde yüksek rakımda yer alan Çalı Gölü'nde, sıfırın altına düşen sıcaklık nedeniyle buzlanma oluştu.

Endemik bitki türlerinin bulunduğu ve 2016'dan itibaren "ulusal öneme haiz sulak alan" olarak koruma altında bulunan gölün çevresi de karla kaplandı.

Dünyada nesli tehlike altında olan ve kırmızı listede yer alan dikkuyruğun yaşam alanlarından biri olan Çalı Gölü, ilkbahar ve yaz sezonunda çok sayıda göçmen kuşa, 2 bin 237 rakımda ev sahipliği yapıyor.

Büyük bölümü buzla kaplanan ve etrafı karla örtülen göl, dron ile görüntülendi.

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