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Türkiye
AA 19.11.2023 10:56

Milli Savunma Bakanlığından Şırnak ve Hakkari'deki okulların bakım onarımına destek

Milli Savunma Bakanlığınca, Şırnak ve Hakkari'deki 19 okulda bakım onarım yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığından Şırnak ve Hakkari'deki okulların bakım onarımına destek

Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre, bu yıl okullarda ilk ara tatil 13-17 Kasım'da uygulandı.

Milli Savunma Bakanlığına Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler de Şırnak ve Hakkari'deki okullara yönelik bakım onarım çalışmalarına destek verdi.

Bu kapsamda Şırnak ve Hakkari için oluşturulan iki seyyar ekip söz konusu illere gitti. Hakkari'de 3'ncü Piyade Tümen Komutanlığı emrine gönderilen ekip, kaymakamlıklarla yapılan koordinasyon sonucunda 7 okulun onarımını tamamladı.

Şırnak ekibi de 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı emrinde görev yaptı. Valilik ve kaymakamlıklarla yapılan koordinasyon sonucu 12 okulda bakım onarım gerçekleştirilerek ara tatil sonrasına hazırlandı.

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