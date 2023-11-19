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Türkiye
DHA 19.11.2023 11:02

İzmir'de 4 bin 854 sentetik hap ele geçirildi: 3 gözaltı

İzmir'in Konak ilçesinde polis ekipleri uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlediği operasyonda, evlerde yapılan aramalarda 4 bin 854 sentetik hap ele geçirdi, 2'si kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de 4 bin 854 sentetik hap ele geçirildi: 3 gözaltı
[Fotograf: DHA]

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkoalan ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbarat çalışmalarında, Emirsultan Mahallesi'nde E.K. ile N.K. ve G.D. adlı kadınların evlerinde uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti.

Savcılıktan alınan kararla düzenlenen operasyonda, kadınların evinde yapılan aramada, 4 bin 854 sentetik hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 15 bin 10 lira, E.K.'nin evinden ise bir miktar esrar ve kenevir bitkisi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 46 bin 755 lira ele geçirildi. E.K., N.K. ve G.D. gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. 
 

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