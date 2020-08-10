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Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 63 sığınmacı kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir ve Çanakkale açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 63 sığınmacı kurtarıldı.
Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen bir grup sığınmacı, lastik botla denize açıldı.
Yunan sahil güvenlik unsurlarınca tespit edilen sığınmacılar, Türk kara sularına itildi.
Sığınmacıların Çıplak Ada açıklarında olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 31 sığınmacıyı karaya çıkardı.
Çanakkale'de 32 sığınmacı kurtarıldı
Sahil Güvenlik ekipleri, Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu açıklarında lastik botta bir grup sığınmacı olduğu bilgisine ulaştı.
Harekete geçen ekipler tarafından kurtarılan farklı ülkelerin vatandaşı 32 sığınmacı karaya çıkarıldı.
Sığınmacılar, Ayvacık'a bağlı Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik karakoluna götürüldü.
Etiketler: balıkesir haber çanakkale haberSon Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 20:36
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