Hakkari´nin Çukurca ilçesi Hisar Dağı bölgesinde bulunan Şehit Piyade Yüzbaşı Özgür Çevik Üs Bölgesine PKK´lı teröristler tarafından güdümlü füze saldırısında ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi´nde şehit düşmüştü.

AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, şehidin Malatya´nın Yazıhan ilçesindeki ailesini ziyaret ederek başsağlığı diledi. Çalık, ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak telefonu baba Latif Büyükyıldırım’a verdi.

Başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başsağlığı dileğinde bulunduğu şehit babasına, "Rabb'im inşallah cennetinde buluştursun. Rabb'im sabırlarınızı arttırsın" dedi.

Baba Büyükyıldırım'ın diğer çocuklarını da soran Erdoğan, "Makamları belli zaten şehitlerimizin, cennet. İnanıyorum ki Rabb'imin vaadi var, orada sizleri buluşturacaktır" ifadelerini kullandı.

Latif Büyükyıldırım da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Sağ olun, Allah razı olsun. Yedi çocuğum var. Oğlum daha evlenmemişti, nişanlamıştık düğünü sonra yapacaktık" diye konuştu.

Şehidin annesi Münevver Büyükyıldırım ile de görüşen Erdoğan, "Öncelikle Rabb'im inşallah şehidimizle cennetinde sizleri buluştursun. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun. Böyle bir şehit annesi olmak çok büyük bir ödül, Allah sabırlar versin" dedi.