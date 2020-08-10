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Rize'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Rize'nin Çayeli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.
Rize İl ve ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı kenevir ekimi yapan şüphelilerin belirlenmesine yönelik 4 adres ve eklentilerinde arama yaptı.
Aramalarda, 303 kök Hint keneviri ile 4,46 gram esrar ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2'si ise serbest bırakıldı.
Etiketler: rize Rize İl Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu operasyonuSon Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 17:27
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