Haber Giriş: 7 Ocak 2022 Cuma 19:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 34 sığınmacı kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Çeşme ilçesinde Yunanistan unsurlarınca geri itilen 34 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası yaptığı ve sürüklendiği ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 34 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: İzmir Yunanistan Düzensiz Göçmenler
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