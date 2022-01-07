Haber Giriş: 7 Ocak 2022 Cuma 19:13Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Köpeklerden korkup dereye kaçtılar
[Fotoğraf: İHA]
Kocaeli'nde köpeklerden korkan iki kişi dereye girdi. Köpekler şahısların çıkmasını beklerken, o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde köpeklerden korkan iki kişi, köpeklerden kaçmak için Kumla Deresi’ne girdi.
Köpekler de kaçan kişilerin dere kenarında çıkmalarını bekledi. Derenin içinde mahsur kalan kişiler, çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.
Şahısların korkuyla dereden köpeklerin gitmesini beklemeleri ise vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Etiketler: Kocaeli Köpek Sokak Hayvanları
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