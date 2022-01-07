1974 yılından bu yana görülmeyen ve neslinin tükendiği sanılan Batman Bantlı Çöpçü Balığı'na, Batman'da bulunan Sason Çayı'nda rastlandı.

Batman Bantlı Çöpçü Balığı, Shoal Doğa Koruma Örgütü tarafından dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri olarak nitelendiriliyordu.

Balığın Sason Çayı'ndaki tespiti, uluslararası basında da yer aldı. Ünlü aktör Leonardo DiCaprio da haberi, sosyal medya hesabından paylaştı.

DNA verisi Genbank'a teslim edilecek

Türü ilk başta tanıyamadıklarını söyleyen Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr Cüneyt Kaya, "Çeşitli lokaliteler belirledik. Gittiğimiz 2 lokatitede bu türü bulma şansımız oldu. Tabii türü bulur bulmaz tanıyamadık. Arazi sırasında akarsuda bulduğum son örnekte bantlar gördüm. Vücudun yanında lateral yani dikey bantlar buldum. Bu dikey bantlar bizim Batman Çöpçü Balığı'nın tipik özelliğidir" diye konuştu.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Münevver Oral ise, "Ülkemiz iç sularında bulmanın ve bu türe ait ilk DNA verisinin Genbank'a teslim edecek olan araştırmacılar olmanın da heyecan ve gururunu yaşıyoruz" dedi.