Iğdır'da, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, e-Sınav merkezinde ehliyet sınavına girmek isteyen Y.O.'nun üstünde arama yaptı.

Aramada gizli kamera ve kulaklık sistemi bulununca Y.O. gözaltına alındı. Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen, A.S.K. ve A.Y. da gözaltına alındı.

Kişilerin üzerlerinde yapılan aramada, 2 adet kamera düzeneği, 2 kulak içi dinleme cihazı, 1 harici şarj cihazı, 1 internet dağıtıcı, 1 SİM kart ve aktarım cihazı ele geçirildi.

Operasyonun devamında ise M.R.A. ve İ.K. isimli şüpheliler yakalandı. Şüphelilerden A.S.K. serbest bırakılırken, M.R.A, İ.K. ve A.Y tutuklandı. Y.O. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.