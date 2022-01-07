Haber Giriş: 7 Ocak 2022 Cuma 18:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da trafik ışıklarına görme engelliler için sesli sistem
[Fotoğraf: AA ]
Konya'nın Karapınar ilçesinde yaşayan görme engellilerin karşıdan karşıya geçmelerini kolaylaştırmak için trafik lambaları sesli hale getirildi.
Konya Karapınar'da trafik lambalarına görme engellileri için Konya Büyükşehir Belediyesi ve Karapınar Belediyesi tarafından sesli sistem getirildi.
Sesli sinyalizasyon sistemi ilk olarak üç farklı noktadaki trafik lambalarına yerleştirildi. Sistemin daha sonra ilçe genelindeki tüm trafik ışıklarına yerleştirilmesi planlanıyor.
Görme engelli Burhan Zengin, bu sistem ile birlikte bir görme engellinin karşıdan karşıya geçmek için kimseyi beklemeyeceğini söyleyerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka'ya teşekkür etti.
Etiketler: Engelliler Konya Trafik
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