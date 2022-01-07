Haber Giriş: 7 Ocak 2022 Cuma 17:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Birlikte yaşadığı kişinin aracına bomba yerleştirdi
[Fotoğraf: TRT Haber]
Çorum'da park halindeki otomobile yerleştirilen bomba düzeneği, fünye ile patlatılarak etkisiz hale getirildi.
Çorum'un Ulukavak ilçesinde, bir kişi otomobiline bineceği sırada duyduğu ses sonrası aracını kontrol etti. Otomobilin altında bomba olduğundan şüphelenen kişi polise haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler otomobile bomba düzeneği yerleştirildiğini tespit etti.
Çevrede güvenlik önlemlerini alan bomba imha uzmanları, düzeneği fünye ile patlattı.
Patlamada park halindeki 3 otomobil zarar gördü.
Yapılan araştırmalar sonrasında düzeneğin, araç sahibinin birlikte yaşadığı kişi tarafından yerleştirildiği belirlendi.
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Çorum Kadına Şiddet
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