Deniz bilimciler, Marmara Denizi'ni etkisi altına alan ve Türkiye gündemine oturan müsilajın, devam eden bir sorun olduğu uyarısı yapıyor.

Tehlikenin sadece Marmara’yı değil, sahili olan tüm kentleri kapsadığını açıklayan bilim insanları, bir an önce önlem alınması ve eylem planlarının hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Büyük bir çevre sorunu olabilir

Birkaç ay önce özellikle deniz dibinde yapılan çalışmalar, Mersin’in batısında müsilaj olduğunu ortaya koymuştu. Müsilaj, bugünlerde kent merkezinde de görülüyor.

Müsilaj tehlikesine karşı bir an önce önlem alınması çağrılarını yineleyen uzmanlar, aksi takdirde Mersin’in büyük bir çevre sorunuyla karşı karşıya kalabileceği uyarısı yapıyor.

“Müsilajı, kent merkezinde sahilde tespit ettik”

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, müsilajın geçen kasım ayında yeniden başladığını söyled.

“Aralık ayı içerisinde ise müsilajı kent merkezinde gördük. Müsilajı, geçen sene ekim-kasım-aralık aylarında Mersin’in batısında dip müsilajı şeklinde tespit etmiştik. Ancak, kasım ayı sonu ve aralık ayı boyunca kent merkezinde, Adnan Menderes Bulvarı sahilinde lokal olarak müsilaj oluşumlarını tespit ettik.

Yüzeyde oluşan müsilajdan örnekler aldık. Şu an bu örneklerin incelenmesi halen devam ediyor. Müsilaja neden olma potansiyeli olan planktonik canlı gruplarının, tespitine uğraşıyoruz."

“Mersin körfezinde her yıl müsilaj oluşuyor”

Bir an önce önlem alınması gerektiği söyleyen Ayas, “Mersin körfezinde bir doğal fenomen olarak her yıl müsilaj, dip müsilajı ya da yüzey müsilajı şeklinde oluşuyor. Burada en önemli şey; azot, fosfor gibi besleyici tuzların deniz ortamında bulunması, müsilaj oluşturan canlı gruplarının bu besin elementlerini kullanarak biyomaslarını artırması ve görünür hale gelmesi. Müsilaj, glikoprotein yapısında organik bir madde ama müsilajın oluşması bize orada kirlenmenin olduğunu gösteriyor" dedi.