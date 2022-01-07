Haber Giriş: 7 Ocak 2022 Cuma 17:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te firari FETÖ'cü yakalandı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Karabük'te FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçe girişindeki uygulama noktasında durdurulan bir araçta kimlik sorgusu yapıldı.
Araçta FETÖ üyeliğinden hüküm giymiş firari M.S'nin olduğunu belirleyen ekipler, hükümlüyü gözaltına aldı.
M.S, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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