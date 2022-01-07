Haber Giriş: 7 Ocak 2022 Cuma 16:18Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Güreş için eğittiği devenin saldırısına uğradı
[Fotoğraf: İHA]
Muğla’da yaşayan Zafer Maral, güreşler için eğittiği devenin saldırısına uğradı. Maral, hayatını kaybetti.
Muğla Milas'ta, kendisine ait güreş develerini eğiten 48 yaşındaki Zafer Maral, ahırda hareketsiz yatarken bulundu.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kanlar içinde yatan Maral’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Milas’ın tanınan deve güreşçilerinden olan Maral’ın, deve saldırısı sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Muğla
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