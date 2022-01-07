Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda soruşturma başlattı.

FETÖ'nün gizli yapılanmasının eylemlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar sonucunda; halka açık sabit/kontörlü hatlardan iletişim kuran, örgütünün gizli yapılanmasının sorumlularından olan 8 astsubay, 5 ihraç edilmiş askeri okul öğrencisi, 4 GATA’dan ihraç doktor toplam 17 şahıs tespit edildi.

Eş zamanlı operasyon düzenlendi

Erzurum, Ankara, İstanbul, Ağrı, Adana, Uşak, Bilecik, Muş ve Amasya’da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda toplam 14 şahıs yakalandı.

Firari şüpelilerden ikisinin yurt dışında olduğu belirlendi. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor.