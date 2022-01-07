Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan yaptığı açıklamada, son 3 gündür Omicron varyantı nedeniyle günlük vaka sayılarında peş peşe önemli artış görüldüğünü, dün itibarıyla da bu rakamın 68 bin 413'e yükseldiğini hatırlattı.

İlerleyen günlerde vaka sayılarının daha da artabileceğini belirten İlhan, yılbaşında enfekte olan kişi sayısının bunda etkili olduğunu, pazartesiye kadar da bu rakamın netleşmesini beklediğini ifade etti.

İlhan, vaka sayılarını aşağı çekebilmenin yine toplumun elinde olduğunu vurguladı. "Varyant değişti ama bulaş yolu aynı" diyen İlhan, maske takın, mesafeye dikkat edin çağrısında bulundu.

İlhan doğru zamanda yapılan aşılarla vaka sayılarının azalacağını ekledi.

"Hiç aşı olmamış vatandaşlarımız aşılama takvimine dahil olmalı"

Geliştirilen her aşının doğrudan bulaştan korumadığını ancak hepsinin hastaneye yatış, ağır hastalık ve ölümlerden korunmada önem taşıdığını vurgulayan İlhan, "Hiç aşı olmamış vatandaşlarımızın bugünden tezi yok aşılama takvimine dahil olmaları,bir an evvel hatırlatma dozlarını yaptırmaları en doğru yaklaşım olacaktır" dedi.

Yerli aşı bekleyenlerin ya da aşı kararsızlığı yaşayanlar için de TURKOVAC'ın iyi bir fırsat olacağını dile getirdi.

Tedbirli davranmaya devam edilmeli

Bazı bilim insanlarının Omicron varyantının ağır hastalık yapmadığı ve daha çok hafif seyrettiği yönünde görüşleri olduğunu hatırlatan İlhan, şu anki gözlemlerin böyle olduğunu ancak hem dünyada hem Türkiye'de varyant yeni tanınmaya başladığı için tedbirli davranılması gerektiğini söyledi.

Ev içi bulaştan korunma uyarısı

Aşısını yaptırmamış veya olmuş ama üzerinden zaman geçtiği için yeterli düzeyde antikoru bulunmayan, bunun yanında kronik hastalığa sahip kişilerin risk taşıdığına dikkati çeken İlhan, bunun ilerleyen günlerde ciddi sorun olacağını söyledi.

İlhan kış mevsiminde ev içi buluşmaların bulaşın temel nedenlerinden biri olduğuna dikkat çekerek, hane halkı dışındaki bireylerle temas olacaksa, ortamın havalandırılması ve maske takılmasına dikkat edilmesi gerektiğini aktardı.