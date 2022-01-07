Haber Giriş: 7 Ocak 2022 Cuma 15:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya için "sarı" uyarı: Şiddetli yağış geliyor
[Fotoğraf: AA]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağışın beklendiği Antalya için "sarı kod" uyarısı yaptı.
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Antalya'da yarın sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların, pazar günü gece saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (metrekareye 50-100 kilogram/12 saat) olması öngörülüyor.
Yağışların 1500-1600 metre üzeri yüksek kesimlerde ise kar yağışı şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.
Pazar günü rüzgarın da etkisini artırarak kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Şiddetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yıldırım, deniz üzerinde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Etiketler: Antalya Sağanak Fırtına Meteoroloji Hava Durumu
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